Questa mattina, alle 10.30, nella chiesa dei Santi Giuseppe e Ambrogio a Ferentino scalo, verrà dato l'ultimo saluto al dottor Arcangelo Del Monte. La scomparsa improvvisa del cancelliere in pensione e giudice tributario, ha lasciato sgomenti quanti conoscevano Del Monte a Ferentino e affranti i familiari, anzitutto la consorte e la figlia di colui che, purtroppo, ha incontrato la morte giovedì scorso mentre svolgeva lavori agricoli sul suo terreno, a beneficio della propria famiglia a cui l'uomo voleva un gran bene.

Il rito funebre sarà concelebrato da don Guido parroco della chiesa allo scalo e don Luigi Di Stefano che conosceva molto bene l'uomo facente parte dei Cavalieri del Santo Sepolcro immancabili al seguito delle processioni in onore del patrono di Ferentino, Sant'Ambrogio martire. E stamani alle esequie ci sarà anche un picchetto d'onore dello stesso Ordine del Santo Sepolcro con due cavalieri accanto al feretro e il delegato dell'Oessg Pietro Pro, collega e amico fraterno di Del Monte.

Pure l'Associazione magistrati tributari partecipa al dolore della famiglia Del Monte. Lo fa anche attraverso una nota: «Il giudice tributario Arcangelo Del Monte ci ha lasciato. L'associazione magistrati tributari di Frosinone, presieduta dal dottor Costantino Ferrara, si unisce al dolore della famiglia per la tragica morte di Arcangelo Del Monte, segretario e tesoriere dell'Associazione, in servizio presso la commissione tributaria provinciale di Frosinone con competenza professionale, equità e giustizia.

Per la cronaca l'amico di sempre Arcangelo, 73 anni, molto conosciuto per le sue doti umane e professionali ha perso la vita su un terreno a poca distanza dalla sua abitazione a Ferentino, in località Costa Camai, nel primo pomeriggio del 24 febbraio, mentre caricava la legna su un mezzo agricolo. Condoglianze alla famiglia Del Monte dall'AMT sezione provinciale di Frosinone costituita il 28 settembre 2007». Questa mattina l'ultimo saluto alle 10.30 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Ambrogio.