Disservizi all'ufficio postale di Falvaterra: terminali bloccati. Esplode la protesta dei cittadini. «Da giorni non possiamo effettuare operazioni e accedere ai servizi postali segnala un pensionato I problemi persistono e non tutti siamo in condizione di poterci spostare nei comuni limitrofi. L'ufficio è aperto solo tre giorni alla settimana, per cui non usufruiamo dei servizi quotidianamente, se poi i terminali sono bloccati diventa un'odissea».

Sono preoccupati i cittadini e soprattutto stanchi di subire i disservizi che non sembrano destinati a risolversi. Nell'era del digitale è assurdo vedere bloccati servizi primari a causa delle connessioni internet, in ogni caso dovrebbero essere risolti celermente per limitare i disagi che inevitabilmente gravano soprattutto sui pensionati. L'augurio è che intervengano i tecnici e che la situazione torni presto alla regolarità.