Mamma muore a due giorni dal Natale, ieri in aula gli agenti che arrivarono sul posto ed eseguirono i rilievi.

Per Margherita Risi, che di lì a poco avrebbe compiuto 36 anni, risultarono inutili i soccorsi. La trentacinquenne originaria di Cervaro viveva da anni a Cassino con la sua famiglia, il marito e due figli piccoli. Proprio i bimbi erano con lei quando, nel dicembre del 2018, la sua auto e un'altra vettura furono coinvolte in un impatto fortissimo che costò la vita a mamma Margherita. A bordo dell'altra auto un noto medico del Cassinate ormai in pensione.

Immediato sul posto l'arrivo della polizia Stradale e degli agenti del Commissariato di Cassino, insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. Per Margherita non ci fu nulla da fare, mentre il conducente dell'altra auto venne trasferito in ospedale Ieri pomeriggio nel tribunale di Cassino sono stati ascoltati gli agenti che intervennero subito dopo lo schianto, per i soccorsi e i rilievi.

I testimoni ascoltati hanno riferito dettagli importanti sulla dinamica. A rappresentare le parti civili, gli avvocati Antonella Ricci, Biagio Davide Rossi, Giuseppe Cece e Dente. Per il conducente dell'altra vettura, l'avvocato Ranaldi. Ora si tornerà in aula il prossimo 17 marzo per ascoltare altri testimoni del pm, sempre sulla dinamica del drammatico incidente.