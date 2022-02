È entrato di corsa, accetta in pugno, mascherina e cappello. Si è avvicinato alla cassa e ha preso i soldi dal registratore mentre la cassiera stava dando il resto a un cliente. Rapina lampo ieri pomeriggio al Conad in via Puccini a Frosinone. Bandito solitario in azione intorno alle 16. I carabinieri hanno avviato subito tutti gli accertamenti per cercare di trovare elementi utili per risalire all'autore. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza.

La ricostruzione

Indossava la mascherina non per proteggersi dal coronavirus, ma per nascondere il suo volto. Indossava anche il cappello. È entrato così al supermercato, nella parte bassa del capoluogo, l'uomo in azione per perpetrare la rapina. In pugno aveva un'accetta.

Stando a quanto ricostruito, il rapinatore si è subito diretto verso la cassiera che era di spalle. All'interno del Conad c'erano un paio di clienti e i dipendenti. Il colpo è stato messo a segno in pochissimi minuti. Il tempo di entrare, raggiungere la cassa, prendere il denaro, sempre tenendo in mano la mannaia, e fuggire a gambe levate.

L'allarme

Immediatamente è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli uomini dell'Arma per tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo è stata diramata la nota di ricerca alle altre pattuglie. Sono stati ascoltati i presenti per cercare elementi utili a identificare il rapinatore. D'ausilio ai militari anche le telecamere di videosorveglianza. Da quantificare il bottino portato via dal malvivente.