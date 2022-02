Incidente sull'autostrada del Sole tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Coinvolti due mezzi pesanti, un camion che trasportava merci e un altro mezzo con una cisterna di gpl. Sul posto i soccorsi, gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 e i vigili del fuoco. Fortunatamente non si è registrata la fuoriuscita di gpl. Sul tratto si registrano code, Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita a Pontecorvo per chi è diretto a Roma.