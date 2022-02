Indagata per omicidio colposo una dottoressa del Pronto soccorso dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone per la morte di una settantunenne di Torrice. L'inchiesta è stata affidata alla dottoressa Rossella Ricca della Procura della Repubblica di Frosinone e domani sarà dato l'incarico a un medico legale romano per l'inizio delle operazioni peritali autoptiche sulla salma di Rosa Tagliafferri, deceduta venerdì scorso. La donna era stata accompagnata all'ospedale del capoluogo dai familiari, con forti dolori al ventre. I dottori hanno sottoposto la signora a vari esami diagnostici ma dopo qualche ora la situazione è precipitata e la settantunenne è deceduta. Il suo cuore ha cessato di battere mentre si trovava al Pronto soccorso.

La denuncia

I familiari hanno presentato una denuncia perché vogliono fare luce sull'accaduto. Vogliono capire le esatte cause del decesso. Chiarire se la morte sia dovuta a cause naturali o alla negligenza di qualcuno.

Dopo la morte della donna hanno sporto querela in Procura. Come da prassi in simili circostanze, è stata quindi sequestrata la cartella clinica dai carabinieri per avviare tutti gli accertamenti del caso. Indagata per omicidio colposo una dottoressa del Pronto soccorso.

Domani il conferimento dell'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo della donna, molto conosciuta e stimata in paese. La notizia ha destato tanto dolore e incredulità nella comunità di Torrice. La verità, ora, dall'autopsia e dagli accertamenti degli inquirenti per chiarire l'esatta causa che ha portato al decesso di Tagliaferri.