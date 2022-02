Vedove e anziani restano le vittime privilegiate di ladri e di truffatori senza scrupoli. A confermare questo dato l'ultimo episodio registrato nel tardo pomeriggio di ieri nella parte alta di Piedimonte San Germano. Una vedova è stata truffata da due giovani che sono riusciti a portarle via oro i ricordi di una vita e denaro. Ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Cassino, quanto sia l'ammontare del bottino. E come abbiano fatto a carpire la sua fiducia: dalle primissime informazioni raccolte, sembrerebbe che il truffatore abbia agito insieme a un complice millantando un legame con il figlio della donna. Ma l'episodio di ieri non è isolato: la raccomandazione delle forze dell'ordine resta sempre la stessa. Allertare subito il 112 non appena si paventa una richiesta di denaro. L'allerta deve restare sempre molto alta.

Anche perché nell'ultimo periodo è stata registrata su tutto il territorio la presenza di ladri senza scrupoli.

Nella notte tra martedì e mercoledì avrebbero messo a segno dei colpi in località Cavalle, in territorio di Cassino, a confine con Rocca d'Evandro e Cervaro.

Proprio a Cervaro, dove forte è la presenza del comitato "Foresta in Comune", l'attenzione per pensionati, vedove e persone sole è massima: il presidente Ranaldi ogni sera è in giro con il furgoncino giallo, simbolo di solidarietà ma al tempo stesso anche valido deterrente.

La Consulta

Proprio a Cervaro si è riunita martedì nella sala consiliare la Consulta per la sicurezza convocata dal presidente Di Camillo, alla presenza di forze dell'ordine, del sindaco e degli amministratori.

Il primo cittadino Marrocco ha chiesto e subito ottenuto dal prefetto della Provincia di Frosinone una grande attenzione. Il prefetto, particolarmente sensibile alla problematica e in segno di forte vicinanza alla comunità di Cervaro, «ha assicurato una maggiore e più intensa sorveglianza del territorio di Cervaro». Sono giunte rassicurazioni in merito al finanziamento del "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana" sottoscritto lo scorso 17 dicembre con il sindaco di Cervaro, che prevede l'installazione dei sistemi di videosorveglianza. Grazie a un finanziamento di circa 45.000 euro verranno installate 11 telecamere «nei punti nevralgici del territorio comunale, con la possibilità ovviamente di integrare o di modificare, in corso d'opera».

E proprio su questo aspetto il comitato di quartiere "Foresta in Comune" ha chiesto rassicurazioni: la zona di Foresta risulta essere una di quelle maggiormente prese di mira dai ladri. «Ho partecipato alla Consulta sulla sicurezza. Ringrazio l'amministrazione comunale per essersi attivata subito. Capisco che il territorio è vasto e che il sistema di videosorveglianza al momento non può essere dislocato su tutto il territorio, infatti anche località Foresta per il momento non usufruirà del sistema. Ma speriamo che arrivino quando prima altre risorse economiche per ampliare la rete di videosorveglianza» ha sottolineato Ranaldi.