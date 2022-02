È stato raggiunto da un'ordinanza cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminare del tribunale di Perugia, il presunto rapinatore entrato in azione il 10 marzo scorso in un deposito di autovetture di Paliano.

In quell'occasione fu arrestato un uomo che, insieme al presunto complice e altre otto persone è indagato di furto aggravato, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate nell'ambito di un'operazione eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Siena e della compagnia di Montepulciano in Campania, precisamente a Giugliano e San Cipriano D'Aversa.

L'indiziato della rapina di Paliano, insieme agli altri, si sarebbe reso responsabile di una serie di reati in varie regioni italiane. La maggior parte degli indagati vivevano presso un campo nomadi nel comune di Giugliano.