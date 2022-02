L'assessorato alla Coesione Sociale informa i cittadini beneficiari dei buoni spesa, che gli stessi possono essere utilizzati entro il 28 febbraio 2022, salvo eventuali proroghe. Si ricorda, inoltre, che i buoni spesa possono essere impiegati solo e soltanto negli esercizi e nelle farmacie convenzionati.

Continua a essere pesante lo strascico lasciato dalla pandemia, tuttora in corso, nelle tasche delle famiglie cassinati e non solo. In questi mesi sono stati erogati migliaia di euro e tonnellate di prodotti di prima necessità ai diversi nuclei familiari che hanno dovuto chiedere aiuto agli uffici del Servizio sociale.

L'economia è ancora in ginocchio, molti hanno definitivamente perso il lavoro, chi lavorava senza contratto non ha ottenuto neanche il sostengo della disoccupazione. Nonostante l'aiuto delle Caritas e del Comune, ci sono ancora persone che non riescono a far fronte alle spese primarie per sostenere e mandare avanti la famiglia. Nei prossimi mesi potrebbero crearsi nuove finestre a sostegno dei cittadini in difficoltà.