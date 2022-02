Una nuova bretella di collegamento tra la strada provinciale 160 Fiura-Gaudo-Badia e la strada regionale 155 per Fiuggi è stata aperta al traffico veicolare. Si tratta di un nuovo tronco di accesso che consente una viabilità più agevole e sicura agli automobilisti da e verso Frosinone.

Un progetto da oltre trecentomila euro che ha richiesto uno straordinario impegno della Provincia, non solo sotto il profilo economico ma anche per quanto riguarda le tempistiche degli interventi effettuati. Che, oltre alla realizzazione di un nuovo tratto di strada, hanno riguardato anche l'ampliamento di un tratto della Sr 155 per Fiuggi, proprio al fine di rendere più scorrevole e agevole il traffico veicolare.

«Quella che ci piace definire "Operazione viabilità sicura" dice il presidente Antonio Pompeo è la somma di continui e importanti interventi in tutte le aree del nostro territorio che richiedono manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto in concomitanza con la stagione invernale e i possibili rischi legati alle cattive condizioni meteorologiche. È così che la Provincia svolge appieno il proprio ruolo di ente di riferimento costante per i 91 comuni della Ciociaria e per gli amministratori locali ai quali, grazie al costante lavoro e alla continua collaborazione di parte tecnica e parte politica, confermiamo ogni giorno il nostro supporto e il nostro sostegno».

«Il grande lavoro portato avanti dall'ente sotto l'impulso del presidente Pompeo – aggiunge il consigliere delegato alla viabilità Antonella Di Pucchio - continua a dare risultati importanti, come questo collegamento che serviva in entrata e in uscita per Alatri».