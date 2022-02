Un gesto d'amore da sostenere e promuovere. Questa l'idea alla base dell'avviso pubblico lanciato dal Consorzio per i servizi alla persona e volto all'assegnazione del contributo economico in favore delle famiglie affidatarie per il corrente anno. La tipologia di contributo sarà stabilita in base alle modalità di affidamento familiare.

La concessione si classifica su base mensile a fronte delle seguenti declinazioni; affidamento residenziale per un massimo di 400 euro; affidamento diurno familiare per un tetto di 200 euro; in caso di affidamento parziale il sostegno sarà proporzionale al periodo; affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno fino a 400 euro per il bambino in aggiunta ai 200 euro per il genitore accolto; affidamento di minori con particolari complessità erogazione massima fissata tra 700 e i 1000 euro da modulare in base ai requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie.

I termini sono stati aperti il 7 febbraio e sarà possibile presentare la domanda fino al 31 dicembre. La consegna potrà avvenire a mano negli uffici dei servizi sociali del Comune di residenza del minore o nella sede Aipes di Sora. Altresì, potrà essere inviata una raccomandata alla suddetta sede. La documentazione necessaria è reperibile sul sito dell'ente.