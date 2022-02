In piena notte, erano circa le 3, una deflagrazione ha svegliato gli abitanti di Colleferro. Hanno pensato tutti al terremoto, in realtà si trattava di un bancomat fatto saltare in aria in piazza Gobetti, nella filiale del Monte Paschi di Siena. I banditi, però, non hanno portato a termine il colpo perché sono arrivati i carabinieri e sono scappati.