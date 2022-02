Che ci sia un'emergenza è sotto gli occhi di tutti, ma che questa sia frutto principalmente dell'inciviltà di molte persone è altrettanto chiaro. È l'emergenza rifiuti che continua a essere forte e presente nella città fluviale. Nel corso degli ultimi giorni sono stati molti i rifiuti abbandonati e trovati nei pressi di cassonetti o in aperta campagna. Un fatto che non costituisce una novità, perché rappresenta da sempre uno dei problemi cronici maggiori nella città fluviale. In particolare a essere abbandonati sono proprio quei rifiuti speciali che andrebbero smaltiti seguendo procedure ben precise. Invece alcuni "furbetti" decidono di gettarli, nella migliore delle ipotesi, all'interno dei cassonetti dei rifiuti, in altri direttamente tra nei terreni e nelle campagne.

L'ultima segnalazione riguarda sempre via Ravano, nei pressi della zona di conferimento dei rifiuti dove si trovano i cassonetti della spazzatura. In questo caso, ancora una volta, sono stati trovati materassi, materiale di scarto edile e molto altro. Tutto scaricato a terra dando vita all'ennesima discarica abusiva sul territorio comunale. L'amministrazione ha avviato una serie di controlli già da diverso tempo, grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a incastrare diversi furbetti che hanno gettato rifiuti nei cassonetti, o nelle zone adiacenti, violando norme e ordinanze in materia.

Per tutti loro sono stati emessi i relativi verbali di sanzione. Ma la situazione sembra non migliorare, ancora molti gli incivili che creano danni all'ambiente.

Anche per questo è forte la protesta da parte di cittadini e associazioni che stigmatizzano fortemente questo comportamento.