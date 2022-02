I carabinieri della Stazione di Colleferro hanno arrestato un cittadino bosniaco di 50 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, con l'accusa di furto aggravato in concorso, riciclaggio, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'uomo è gravemente indiziato di aver messo a segno un furto all'interno di un garage condominiale di via Mascagni, insieme ad un complice che, al momento, è in via di identificazione.

Secondo quanto ricostruito, due persone si sarebbero appostate nei pressi della rimessa a bordo di un furgone, poi risultato oggetto di furto e con targhe relative ad un altro veicolo, avrebbero forzato la serratura della saracinesca e iniziato a caricare sul mezzo in loro uso un ciclomotore e due biciclette.

L'intervento dei carabinieri, allertati dalla vittima del furto, ha probabilmente disturbato l'azione dei due, che hanno abbandonato il furgone e tentato la fuga, uno a bordo del ciclomotore, e l'altro in sella ad una delle bici rubate.

Inseguiti, oltre che dai militari, anche dal proprietario della mere rubata. Dopo una breve fuga, il cinquantenne è stato raggiunto e fermato dai carabinieri. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre l'uomo è stato portato in carcere.