Per la quinta volta di fila e la decima degli ultimi undici giorni i contagi scendono sotto i 600. Ieri 515 nuovi positivi, 71 in meno rispetto allo scorso martedì, con 620 negativizzati. Nessun decesso, mentre i ricoverati restano fermi a 85. 8 anche le persone in terapia intensiva.

La giornata

Torna a essere Cassino la prima città per incremento giornaliero di casi con 48. Seguono Ceccano a 29, Frosinone a 27, Anagni a 26, Ferentino a 24, Isola del Liri e Sora a 23, Veroli a 20, Alatri, Arpino e Fiuggi a 18, Boville Ernica a 14, Monte San Giovanni Campano a 12, Roccasecca a 11, Ceprano a 10, Paliano e Ripi a 9, Cervaro e Pontecorvo a 8, Piglio, Sgurgola e Torrice a 7, Aquino, Atina, Castelliri, Piedimonte San Germano e Sant'Elia Fiumerapido a 6,Castelnuovo Parano, Morolo, Patrica, Pofi, San Giorgio a Liri, Strangolagalli, Supino e Villa Santa Lucia a 5, Esperia a 4, Arce, Broccostella, Castrocielo, Pignataro Interamna, Sant'Apollinare, Trevi nel Lazio, Vallecorsa e Vico nel Lazio a 3, Amaseno, Belmonte Castello, Casalvieri, Castro dei Volsci, Colfelice, Collepardo, Coreno Ausonio, Fontechiari, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Pico, San Giovanni Incarico, Serrone e Villa Santo Stefano a 2, Acuto, Alvito, Ausonia, Falvaterra, Fontana Liri, Gallinaro, Pescosolido, Posta Fibreno, San Vittore del Lazio e Vicalvi a 1. A febbraio i casi sono arrivati a 13.263 a 602,86 di media. Rispetto a gennaio, chiuso con un totale di 24.749 a798,35 comincia a evidenziarsi la differenza.

E comunque a febbraio i positivi sono già più del doppio di quelli di dicembre. La settimana, invece, si è aperta con 643 contagiati a 321,50 di media. Rispetto alla precedente (715 e 357,5) la diminuzione si attesta al 10,6%. Rispetto a 14 giorni fa (1.159 a 579,5 di media) la contrazione è del 44,52%. In rapporto al 31 gennaio-1° febbraio (1.474 a 737 di media) la discesa è ancora più accentuata: -56,37%. Meno 17,27% negli ultimi sette giorni nel confronto con i precedenti.