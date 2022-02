Polveri sottili in rialzo in tutta la provincia. Nonostante la doppia domenica ecologica, di Frosinone e Ceccano, i valori tra sabato e domenica sono risultati in crescendo.

Una sola la centralina Arpa che ha registrato valori oltre i limiti, quella di Ceccano, passata dai 51 microgrammi per metro cubo di sabato (altro sforamento) ai 57 di domenica, quarantunesima giornata oltre i limiti. Già bruciato il bonus dei 35 giorni, il limite massimo consentito.

A Frosinone Scalo il pm10 è risalito da 41 di sabato a 46 di domenica, comunque nella norma. Sale pure Frosinone viale Mazzini, da 25 a 31. Negli altri centri Ferentino cresce da 34 a 42, Alatri resta stabile a 39, Cassino passa da 32 a 38 e Fontechiari da 17 a 22, non disponibile il dato di Anagni. La media del 2022 è di 76 microgrammi per metro cubo a Ceccano, di 65 a Cassino, di 57 a Frosinone Scalo, di 42 a Ferentino, di 40 ad Alatri, di 35 in viale Mazzini, di 26 ad Anagni e di 22 a Fontechiari.

A livello di giornate oltre i limiti per il pm10 Ceccano è già a 41, Cassino a 28, Frosinone via Puccini a 25.

Più staccate le altre: Ferentino a 14, Alatri a 10, Frosinone polivalente a 9 e Anagni a 1. Nessuno sforamento nel 2022 per Fontechiari. Per il pm 2,5 negli ultimi due giorni Frosinone viale Mazzini cresce da 21 a 24, Ferentino da 28 a 34 e Cassino da 31 a 36. La media da gennaio è di 21 nella parte alta del capoluogo, 28 a Ferentino e 31 a Cassino. Considerando i valori delle centraline Ancler dell'Associazione medici di famiglia per l'ambiente, alla villa comunale tra le 17.30 e le 18 di domenica il dato è oscillato tra 18 e 27 microgrammi per metro cubo, mentre la punta si è avuta a mezzanotte con 122.

Il minimo ieri mattina alle 10 con 11.