L'impianto di illuminazione in via Madonna di Loreto realizzato solo pochi mesi fa non funziona. Sono diverse le segnalazioni dei cittadini. I lampioni sono spenti e, nelle ore notturne l'arteria rimane al buio causando non pochi disagi agli automobilisti.

Una situazione anomala considerato proprio che l'intervento è stato realizzato poco tempo fa e la tanto attesa illuminazione aveva notevolmente migliorato la percorribilità, sia in termini di sicurezza che di decoro.

La strada era stata anche interessata da lavori sulla carreggiata. Insomma un vero e proprio restyling che è stato particolarmente apprezzato dai cittadini e dalle migliaia di automobilisti che usufruiscono dell'arteria utilizzata anche dalle ambulanze per raggiungere il Santa Scolastica.

Negli anni, a causa di una carreggiata stretta e dissestata in alcuni punti e della mancanza di un'adeguata illuminazione sono stati diversi gli incidenti che si sono registrati.