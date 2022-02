Nuovo open day vaccinale a Veroli. Dopo le numerose partecipazioni dei precedenti open day, l'hub vaccinale torna con la struttura sanitaria militare. Appuntamento per vaccinarsi con accesso libero e gratuito, domani dalle 9 alle 13 nel piazzale della Filippina, ex deposito Cotral. Verranno somministrati vaccini per prime dosi e booster a tutti gli over 18 senza prenotazione.

L'iniziativa, promossa dall'azienda sanitaria di Frosinone su tutto il territorio provinciale di riferimento e favorevolmente accolta dal Comune di Veroli, è finalizzata ad agevolare al massimo la campagna vaccinale in corso, attraverso un hub vaccinale di prossimità ai cittadini.

«Ringraziamo di nuovo la direzione generale della Asl di Frosinone - dicono il sindaco Simone Cretaro e il presidente della Commissione consiliare e delegato alla Sanità, Egidio Lombardi - per aver programmato una ulteriore tappa sul nostro territorio dell'importante iniziativa. Come già detto in precedenza, accelerare sulla campagna vaccinale significa garantire maggiore sicurezza per tutti i cittadini, diminuire i contagi ma soprattutto le ospedalizzazioni, specie per continuare a mantenere un soddisfacente livello di relazioni sociali e l'anno scolastico in corso. Nella nostra Provincia abbiamo raggiunto la quota dell'85% di popolazione vaccinata, confidiamo negli ultimi sforzi dei cittadini con la dose booster per completare il ciclo vaccinale».

La zona sarà presidiata dalla protezione civile e dalla polizia locale pe evitare assembramenti e dare organicità alla fase pre e post vaccinazione soprattutto per la logistica e la mobilità. Con un'ordinanza, a firma del comandante della polizia locale Massimo Belli, è stato disposto il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dell'Esercito e impegnati nelle attività dell'hub vaccinale.

È consentita «la sola fermata dei veicoli del trasporto pubblico urbano ed extraurbano nella porzione di piazzale delle Filippine utilizzate a luogo di fermata per la salita e la discesa degli utenti dai veicoli di cui trattasi».