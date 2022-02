Tir esce fuori strada sulla Monti Lepini nel territorio di Patrica. È successo nella tarda serata di ieri. Fortunatamente l'autista non ha riportato gravi conseguenze e non sono rimasti coinvolti altri mezzi e persone. Semidistrutta la parte anteriore del tir. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo in entrambe le direzioni per consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire unitamente agli altri soccorsi.