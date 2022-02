A entrare in azione nel Cassinate e nella Valle dei Santi potrebbero essere più bande. Contemporaneamente. I dettagli preziosi raccolti dai residenti servono alle forze dell'ordine per creare una mappa: concettuale prima ancora che d'azione. Capire dove e come colpiscono, con quali auto, quante persone agiscono serve a blindare il territorio. L'intervento di carabinieri e polizia è costante, come continui sono i ringraziamenti rivolti loro dai cittadini.

Sono proprio i residenti a descrivere con quali tempi e modi le bande entrano in azione. I gruppi WhatsApp sono validi strumenti che offrono alle forze di polizia il vantaggio di una azione chirurgica. Dopo i colpi del weekend molti solo tentati anche domenica la nottata pare sia stata piuttosto movimentata: auto sospette a Capo d'Acqua e San Pasquale, due quelle che si sono dileguate a folle velocità, una delle quali pare fosse un'Audi A3 nera.

Proprio in via Filieri e via Vaglie la nottata più "movimentata": uno dei presunti ladri sarebbe fuggito a piedi. Tutti i residenti sarebbero scesi in strada a cercarlo insieme alle forze dell'ordine. Una scena, purtroppo, sempre più frequente. Chiare e decise le richieste dei comitati. Come quelle di "Foresta in Comune", il gruppo che continua a ribadire l'importanza come invia Tre Ponti - di sistemare una adeguata illuminazione e un sistema di sorveglianza.