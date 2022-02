Da giorni la figlia non riusciva a contattare il padre e, trovandosi lontana, ha avvisato le forze dell'ordine. Quando carabinieri, vigili del fuoco e operatori sanitari del 118 sono arrivati nella villetta dove l'uomo viveva, hanno fatto la triste scoperta: Gabriele Riccitelli, 77 anni, era morto.

Accanto al suo cadavere, c'era il cane che condivideva le giornate con lui, quasi a vegliarlo e a proteggerlo. I soccorritori, infatti, hanno dovuto attendere l'arrivo di un veterinario prima di potersi avvicinare al corpo senza vita dell'anziano perché il cane non lo permetteva a nessuno. Soccorritori che, comunque, hanno potuto soltanto constatare il decesso, senza dubbi avvenuto per cause naturali.

È accaduto in una zona sul Monte Scalambra, in via dello Scoiattolo, dove Gabriele Riccitelli risiedeva da qualche anno. Originario di Roma, per molto tempo aveva vissuto in provincia di Latina. Negli ultimi anni aveva deciso di ritirarsi nella casa di montagna, dove è morto con accanto il suo fedele cane.