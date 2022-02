Nel giorno in cui Codogno ha ricordato il primo caso di Covid in Italia, la Ciociaria registra il nuovo minimo dell'anno, con 128 nuovi casi. Anche se, in realtà, ne sono uno in meno rispetto al passato lunedì. È il dato minimo dai 43 del 26 dicembre. In rialzo il numero dei ricoverati, tre in più in 24 ore. Ora sono 83 con 8 in terapia intensiva (uno in più). Stabile l'incidenza che scende impercettibilmente, mentre resta alto il tasso di positività a fronte del minimo dei tamponi del 2022, per la prima volta sotto i mille giornalieri dai 714 del 13 dicembre (esclusi i 230 del giorno dopo Natale).

La giornata

Dei 128 nuovi positivi 21 provengono da Ceccano, quindi 19 da Frosinone, 7 da Ferentino, 6 da Cassino e Pontecorvo, 5 da Anagni, Santopadre, Sgurgola e Veroli, 4 da Alatri e Ripi, 3 da Ceprano, Fiuggi e Paliano, 2 da Aquino, Arnara, Boville Ernica, Piedimonte San Germano, Piglio, Sant'Apollinare, Sora e Torrice, 1 da Ausonia, Castro dei Volsci, Castrocielo, Collepardo, Coreno Ausonio, Filettino, Pofi, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano.

A febbraio i casi sono diventati 12.748 a 607,04 di media. Sono poco più della metà di quelli avuti in tutto gennaio, 24.749 a 798,35 di media. Ma il trend delle ultime settimane è in flessione. Dopo il picco, tra il 24 e il 30 gennaio, di 6.184 contagiati (883,43), la settimana successiva si è scesi a 5.473 a 781,86 di media per un meno 11,49%, tra il 7 e il 13 febbraio i casi sono diminuiti a 4.219 (602,71 la media) per un altro meno 22,91%. Infine la scorsa settimana 3.195 casi a 532,50 di media (il minimo del 2022) per un meno 24,27%.