Sono 128 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Ciociaria nelle ultime 24h. Un dato che risente del minor numero di tamponi eseguiti nella giornata di domenica: solo 983. I negativizzati sono 356, mentre i pazienti ricoverati 85.

Nel bollettino diffuso dall'Asl di Frosinone non si registrano decessi.

La mappa dei contagi

L'URP DELLA ASL DI FROSINONE: L'UFFICIO DA CONTATTARE PER OGNI COSA DA CHIEDERE

È l'interfaccia diretta con il pubblico, il primo contatto tra il cittadino e l'azienda, la sede a cui rivolgersi in caso di necessità, informazioni, reclami. Questa l'attività dell'URP (Ufficio Relazione con il Pubblico) della Asl di Frosinone, diretto dal Dott. Francesco Giorgi che, ogni giorno, è a disposizione per ascoltare e orientare il cittadino, mettendolo in condizione di usufruire di tutti i servizi dell'ente, fornendo tutte le indicazioni necessarie per poterne accedere, sia nei Front Office che attraverso un supporto telefonico al numero verde 800716963.

Dottor Giorgi, come lavora l'URP della Asl di Frosinone?

L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P) rappresenta il punto d'incontro preliminare dell'Azienda con i cittadini perché ha il compito di favorire la corretta e trasparente informazione sull'offerta sanitaria, anche attraverso la Carta dei Servizi. Ma non solo, perché l'URP ha il compito di curare gli eventuali procedimenti legati ai reclami e verificare la qualità percepita dai cittadini rispetto ai servizi erogati individuando, per tali finalità, idonei ed adeguati strumenti e proponendo soluzioni rispetto alle criticità rilevate.

In tema di reclami, questi possono essere inoltrati dall'utente nei seguenti modi: inviando una mail all'indirizzo urp@aslfrosinone.it, tramite fax al numero: 0775.8822053 oppure utilizzando il tradizionale servizio postale.

Quali altre attività svolge?

Attività di comunicazione come, ad esempio, la gestione del sito internet istituzionale in collaborazione con la UOC Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico, attraverso l'Ufficio Internet Aziendale, promuove il marketing aziendale, cura e gestisce i progetti annuali del Servizio Civile Nazionale.

Di che professionalità si avvale l'URP?

Si avvale di professionalità di settori diversi tutti formati in base alla legge 150/2000. Ruolo importante è quello ricoperto dal Dottor Rocco Iacovella, Comunicatore Pubblico, responsabile dei procedimenti relativi ai reclami presentati e del Tavolo Misto di partecipazione.

La prima linea di contatto con l'utenza è rappresentata da 35 centralinisti dislocati su tutti i distretti, adeguatamente formati e regolarmente aggiornati. Sono l'elemento fondamentale per la comunicazione con i cittadini.

L'URP guarda anche al Terzo Settore

Si, i nostri uffici si occupano della gestione dei rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Consumatori favorendo l'implementazione di una specifica rete, inoltre coordina il Tavolo Aziendale Misto per la Partecipazione e la Consulta della Associazioni, elabora e gestisce l'Audit Civico partecipando ai corrispettivi progetti di Audit regionali e nazionali.

Per contattare l'URP della Asl di Frosinone:

Indirizzo: Via Armando Fabi, Edificio N - 03100 Frosinone

Numero Verde: 800716963

Telefono: 0775.8822054 - 2056 - 2057 - 2129 - 2258

Fax: 0775.8822053

Email: urp@aslfrosinone.it

Giorni e orari:

lunedì 8.30 - 13.00; 14.00 - 15.00;

martedì 8.30 - 13.00; 14.00 - 15.00;

mercoledì 8.30 - 13.00; 14.00 - 15.00;

giovedì 8.30 - 13.00; 14.00 - 15.00;

venerdì 8.30 - 13.00; 14.00 - 15.00