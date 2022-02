Interessante e partecipato il seminario sul tema: "Bandi e opportunità per lo sviluppo delle imprese" organizzato dall'amministrazione Sementilli venerdì scorso. Un'iniziativa promossa per rispondere alle esigenze di informazione delle imprese presenti sul territorio e curata nei dettagli dall'assessore Martina Zangrilli, delegata alle attività produttive, e dal consigliere delegato all'agricoltura Luca Pullo.

L'evento divulgativo relativo allo sviluppo economico locale ha coinvolto anche la Cna e la Coldiretti. Un'iniziativa valutata positivamente dal consigliere Luca Pullo che ha commentato: «È stato un incontro bello e partecipato, un'occasione importante per approfondire tematiche decisive in vista dell'impiego di risorse importantissime per il rilancio delle imprese. Ringrazio tutti i partecipanti, i relatori, il consigliere regionale Sara Battisti e un ringraziamento particolare lo rivolgo al consigliere regionale Mauro Buschini, sempre presente e vicino alle esigenze del nostro territorio».

I bandi offrono l'opportunità agli imprenditori di accedere ai fondi e sfruttare canali di finanziamento importanti per realizzare progetti nuovi o implementare sezioni innovative in seno alle attività già esistenti, opportunità imperdibili che però bisogna conoscere e verso cui bisogna approcciarsi con il supporto di esperti ed addetti ai lavori. Di qui l'importanza dell'informazione e successivamente del supporto tecnico allorquando si vuol percorrere un cammino progettuale da realizzare con fondi. Un'iniziativa interessante e apprezzata dagli imprenditori intervenuti.