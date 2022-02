Via Cellaro è pericolosa. Ieri un gruppo di residenti della zona è sceso in strada e, con tanto di cartelli, hanno testimoniato tutta la loro preoccupazione per i rischi che corrono ogni giorno per l'elevato numero di incidenti che si verificano. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto sabato sera. È stato necessario l'arrivo del carroattrezzi per riportare su strada un'auto che ha perso l'aderenza con l'asfalto finendo nel fossato laterale. Così, dopo una raccolta firme e dopo aver presentato la problematica sia al precedente sindaco che a quello attuale, i residenti di via Cellaro non sanno più che fare e si sono dati di nuovo appuntamento a fine marzo, in vista dell'approvazione del bilancio comunale, quando chiederanno conto all'amministrazione comunale degli impegni assunti per correre ai ripari.

«Via Cellaro, la strada comunale più pericolosa della città, che conta incidenti purtroppo anche mortali, è stata abbandonata protesta uno dei residenti Si era parlato di una pioggia di euro su questo pericoloso rettilineo, addirittura anche di un marciapiede che manca da sempre, invece in questo tratto, lungo meno di due chilometri, abbiamo visto una colata di asfalto solo su pochi metri. Poi gli operai se ne sono andati, come anche l'illusione di vedere la messa in sicurezza in tempi brevi. Il sindaco Di Stefano ci aveva assicurato che in poco tempo avrebbe realizzato quattro dossi per far moderare la velocità delle auto che sfrecciano. Nulla è stato fatto. Ha poi parlato di un anno e mezzo di attesa per vedere via Cellaro asfaltata. È veramente troppo».