«Correte, c'è un corpo accasciato a ridosso del new jersey al centro della carreggiata». E' questo il tenore di una serie di messaggi e di richieste di intervento giunta al centralino della Polizia stradale che nella tarda serata di venerdì ha inviato in un punto tra borgo Montello e Campoverde, le pattuglie del distaccamento di Aprilia. Gli agenti che stavano percorrendo la corsia nord si sono visti segnalare con l'uso degli abbaglianti dalle auto che transitavano in senso contrario un punto preciso oltre la barriera che si trova al centro della strada.

Per questo hanno fermato la vettura di servizio dopo aver fatto rallentare il traffico in modo da bloccarlo temporaneamente. Uno dei due agenti ha quindi scavalcato il new jersey trovando il corpo di una donna riverso a terra. Si è immediatamente pensato al peggio, magari ad un investimento, un malore fatale, ma avvicinandosi alla giovane immigrata di origini nigeriane, il poliziotto ha subito capito che la donna era semplicemente svenuta o addormentata. Proprio in quel momento ha recuperato i sensi e in uno stato di profondo shock, causato anche dall'assunzione di dosi massicce di alcol, ha provato una inutile quanto pericolosa fuga.

Gli agenti hanno dovuto bloccarla e dopo aver richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 l'hanno affidata al personale medico che ha dovuto medicare anche l'agente che, nella concitazione ha riportato una lesione giudicata guaribile in una settimana di riposo. Trovandosi in uno stato di profonda agitazione e alterato dall'ebbrezza alcolica, la donna non voleva sentirne di essere visitata e tentava di lanciarsi nuovamente in mezzo alla carreggiata, per questo è stata sedata sul posto e trasferita presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

È molto probabile che la donna abbia tentato di attraversare la via Pontina e di non essere riuscita a scavalcare il new jersey in cemento finendo a quel punto per accasciarsi e addormentarsi. Solo un caso fortuito a voluto che nessun mezzo in transito (a quell'ora il traffico è piuttosto sostenuto) abbia finito per travolgere la donna.