Confermata la discesa della curva dei contagi: -24,27% in una settimana. Continua a crescere il numero dei guariti e la copertura vaccinale è arrivata all'87,8%. Ieri però c'è stato un altro decesso, il ventisettesimo di febbraio. Il numero dei ricoverati aumenta di due unità: sono 82 i pazienti Covid ricoverati presso l'ospedale Spaziani di Frosinone, 7 dei quali in terapia intensiva. È questa la fotografia dell'attuale fase della pandemia in Ciociaria.

La situazione

Ieri i nuovi casi sono stati 444, su un totale di3.055 tamponi processati. Vuol dire che il tasso di positività è pari al 14,53%, un valore che rimane comunque alto.

Ci sono stati anche 780 negativizzati. La mappa dei contagi: 62 a Frosinone, 35 ad Alatri, 35 a Veroli, 34 a Cassino, 29 a Sora, 21 a Ferentino, 19 ad Isola del Liri, 18 ad Anagni, 14 a Monte San Giovanni Campano, 10 ad Arpino, 9 ad Aquino, 9 a Ceccano, 9 a Roccasecca, 7 a Ceprano, 7 a Fiuggi, 7 a Paliano, 7 a Pignataro Interamna, 7 a Pontecorvo, 5 a Guarcino, 5 a Piedimonte San Germano, 5 a San Giovanni Incarico, 4 a Boville Ernica, 4 a Cervaro, 4 a Supino, 4 a Torrice, 4 a Vallerotonda, 4 a Villa Santo Stefano, 3 ad Amaseno, 3 ad Arce, 3 a Esperia, 3 a Fumone, 3 a Giuliano diRoma,3 aPofi,3aRipi, 3aSgurgola, 3 a Trevi nel Lazio, 3 a Villa Santa Lucia.

Quindi si sono registrati 2 contagi in ciascuno dei seguenti Comuni: Atina, Castelliri, Castrocielo, Coreno Ausonio, Pico, Piglio, San Giorgio a Liri, Sant'Andrea del Garigliano, Santopadre. Infine, 1 caso in ognuno di questi paesi: Alvito, Ausonia, Broccostella, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Collepardo, Filettino, Fontechiari, Gallinaro, Morolo, Patrica, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Settefrati, Strangolagalli, Trivigliano, Vallecorsa.