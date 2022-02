Nottata movimentata tra Cassino e Cervaro, da via Campo dei Monaci alla località Foresta sono state numerosissime le segnalazioni di uomini sospetti a spasso tra le abitazioni. I social e le chat si sono fatti incandescenti fin dalle 20 di venerdì sera con sollecitazioni a prestare la massima attenzione ai rumori nelle strade e nei giardini. I residenti di via Campo dei Monaci si sono immediatamente allertati, qualcuno ha acceso le luci nei giardini e si è assicurato che non vi fossero movimenti sospetti. Massima allerta e comunicazioni costanti con i vicini della località Foresta. E ha raggiunto circa 200 iscritti il gruppo "Comitato di quartiere Foresta in comune".

«Siamo tanti spiega Alessandro Ranaldi chiediamo ai sindaci di installare e di potenziare l'impianto di illuminazione. Siamo anche pronti ad autotassarci.

Abbiamo paura e spiega quanto accaduto venerdì Verso le 20 tre balordi con lo zaino in spalla, utilizzando i tubi dell'acquedotto campano provenienti probabilmente da via Appia, sono stati avvistati e messi in fuga da un abitante della zona che immediatamente grazie al gruppo whatsapp del Comitato ha dato l'allarme e avvisato subito la polizia».

«Ovviamente complice il buio più totale di via tre ponti i malviventi sono riusciti a scappare prima che le volanti arrivassero sul posto - ha evidenziato Alessandro Ranaldi -. Doveroso un grazie particolare alle forze dell'ordine polizia e carabinieri che nonostante tutto riescono e garantire un intervento immediato.

Rivolgo un appello alle istituzioni: in due settimane sei o sette furti messi in opera possono bastare per smuovere le coscienze di chi governa il territorio? che ha concluso Abbiamo bisogno di implementare l'illuminazione pubblica. Servirebbe anche un impianto di videosorveglianza. Ne abbiamo bisogno ora non tra quindici giorni, un mese ,un anno. Gli abitanti di Foresta come tutti gli altri del comprensorio hanno paura. La paura fa commettere azioni sbagliate, il bicchiere è colmo».