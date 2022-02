Cliente "sbadato" entra in un bar, senza che gli venga richiesto il green pass, così sia lui che la barista si cacciano nei guai. Controlli a tappeto dei carabinieri a Ferentino sulla certificazione verde. Un centinaio tra cittadini e clienti di attività commerciali controllati sul territorio.

Per quanto riguarda la caffetteria, evidentemente i carabinieri del locale Comando stazione tenevano sotto controllo l'esercizio, sicché sono intervenuti sorprendendo e multando la titolare, una 56enne del posto, e anche l'avventore.

Entrambi sono stati sanzionati, ma la peggio è della barista: la sua attività potrebbe subire conseguenze e chiudere per cinque giorni come richiesto dai carabinieri. La barista e il cliente, 61 anni, sono stati multati per 280 euro ognuno.