La comunità piange Rocco Di Nota, morto questa mattina in un terribile schianto lungo la Casilina nel territorio di Piedimonte. Il quarantunenne originario di Roccasecca era a bordo della sua moto quando un tragico destino lo ha strappato all'amore dei suoi cari.

Una tragedia per la sua famiglia e gli amici, il fratello era morto 18 anni fa sempre in un incidente in moto. Un destino crudele e tragico che ha unito i due fratelli. Rocco lascia i genitori, la moglie e un figlio nato da pochi mesi.

Sgomento in paese e migliaia di commenti sui social per questa terribile notizia. Sul luogo dell'incidente era arrivato immediatamente il personale sanitario del 118 ma ogni tentativo di salvare l'uomo si è rivelato inutile. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cassino.