Altri 414 nuovi positivi al Covid-19 registrati in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 2786 tamponi effettuati. I negativizzati sono 637, mentre i pazienti ricoverati 80.

Torna a zero il dato sui decessi in provincia dove è sempre Frosinone a registrare il maggior numero di nuovi positivi. In foto la mappa dei contagi.