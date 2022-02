Si schianta con l'auto lungo via Parito giovedì sera. Mentre migliorano le condizioni del conducente della vettura emerge un dettaglio di non poco conto: a passare proprio in quel momento e a prestare i primi soccorsi è stato un agente libero dal servizio. Un agente del Primo Reparto mobile di Roma, B.B., originario di Piedimonte: è stato lui a notare l'auto fuori strada e a chiedere aiuto.

I soccorsi prontamente intervenuti, hanno poi trasferito l'uomo - un quarantenne di Villa Santa Lucia - in ospedale, mettendo in sicurezza l'auto. Ma l'intervento del giovane agente di origini pedemontane ha fatto la differenza. Quando il poliziotto è intervenuto l'auto era già invasa dal fumo. Proprio il soccorritore racconta che a seguito dello scoppio degli airbag l'abitacolo era inaccessibile. Il conducente, che era ancora con cintura e mascherina, non riusciva a muoversi: lo ha aiutato a stendersi sul sedile allertando le forze dell'ordine. E lo ha tranquillizzato.

A ringraziarlo anche il vice presidente dell'associazione "La Notte degli Angeli", giunto subito sul posto: «Ringrazio l'agente, che conosco personalmente, per la prontezza e la professionalità - ha dichiarato Orlando Bellaria - Occorrerà capire la dinamica. Ma non si esclude l'attraversamento di un animale. Questo resta un aspetto, lungo quella strada, da monitorare. La strada, infatti, non è affatto pericolosa. Ma la presenza di animali, soprattutto cinghiali e cani randagi, non si può escludersi. Facciamo a tutti sempre un appello: massima prudenza al volante. Questo, come accaduto al giovane al volante, può fare la differenza».