Auto contro un albero, due feriti lungo l'Anticolana al bivio per Paliano. L'incidente, che soltanto per miracolo non ha fatto registrare conseguenze fatali, si è verificato poco dopo le ore 08.

L'autovettura Fiat Tipo di colore bianco, che percorreva la Superstrada Anticolana proveniente da Fiuggi con a bordo due giovani, per cause al vaglio della pattuglia di carabinieri del Comando Compagnia di Anagni intervenuta assieme ad altri colleghi usciva di strada, finendo contro un albero e capottandosi. La scena che si presentava agli occhi degli automobilisti in transito, e dei sanitari di Ares 118 intervenuti sul posto poco prima dei carabinieri, era impressionante. L'automezzo, completamente ribaltato e con le ruote all'aria, giaceva sul prato vicino all'ingresso del vecchio sfasciacarrozze.

I due giovani, dei quali uno era naturalmente il conducente, non presentavano fortunatamente ferite o lesioni gravissime, e dopo le medicazioni più urgenti ed il prelievo per il controllo alcolimetro richiesto dai carabinieri, venivano caricati ognuno a bordo di un'ambulanza e trasferiti in ospedale. Il tratto della Via Anticolana che va dal casello autostradale di Anagni Fiuggi alla galleria, è tristemente noto per il numero e la gravità di incidenti accaduti nel tempo. Una sequela di morti e feriti che, evidentemente, non è sufficiente come valido deterrente.