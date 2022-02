A scendere in piazza, ieri, assieme agli iscritti di Coldiretti Lazio sul problema del costo del latte è stato anche il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini. Una problematica questa che sta suscitando un forte dibattito.

«Sono intervenuto questa mattina per il sit-in di Coldiretti Lazio affinché vengano riconosciuti i costi di produzione del latte per gli agricoltori regionali, che a causa degli aumenti rendono insostenibile le forniture del Made in Italy e del Made in Lazio» scrive in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini.

«È necessario – prosegue - non perdere più tempo, la Regione Lazio deve tutelare un settore fin troppo vessato dalla cattiva gestione faunistica regionale, dai ritardi nella gestione del Programma di sviluppo rurale e dalla scarsa pianificazione strategica. Va affrontata immediatamente l'emergenza e, subito dopo, tutte le necessità del settore con una riflessione di medio periodo che punti a incentivi all'ottimizzazione delle imprese esistenti e la riconversione di quelle più deboli.

Non dobbiamo poi mai dimenticare che l'agricoltura è la prima forma di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e dall'abbandono di aree cosiddette marginali. Dall'Europa fino alla Regione Lazio – conclude Giannini - non ci stancheremo mai di difendere le eccellenze gastronomiche italiane, che insieme costituiscono il settore più importante del prodotto interno lordo italiano».