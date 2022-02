Iniziano il 20 febbraio le tre domeniche ecologiche "giovani, innovative, sostenibili e di gusto", organizzate dall'Amministrazione Caligiore e dall'assessorato all'Ambiente per rendere meno pesante il blocco del traffico deciso a livello regionale contro l'inquinamento da polveri sottili.

Il programma della giornata, come bene evidenzia il manifesto dell'iniziativa, prevede esposizioni di artigianato, antiquariato, fumettistica e collezionismo vario nell'area compresa tra Piazza XXV Luglio, largo Tomassini e via Magenta.

«Abbiamo predisposto una sorta di mercatino dell'artigianato, dell'antiquariato e del collezionismo nella parte alta della città ci ha detto l'assessore all'Ambiente Riccardo Del Brocco che vedrà la partecipazione di vari espositori provenienti dalla provincia e dalla regione. È il primo tentativo per rendere queste tre domeniche ecologiche attrattive per la cittadinanza. Domeniche che, non ci stancheremo mai di ripeterlo, si sono dimostrate da tempo come soluzioni inutili per migliorare la qualità dell'aria. Ma poichè la Regione Lazio le ha rese obbligatorie, ci siamo impegnati a renderle meno impattanti sulle attività cittadine. Anzi, il nostro obiettivo è di renderle anche divertenti per i ceccanesi, con l'organizzazione di momenti ricreativi e socializzanti, per un ritorno alla vita normale dopo le restrizioni della pandemia. Tutto questo, ovviamente, nel rispetto della normativa anti-Covid e nella massima sicurezza».

L'assessore, pertanto, invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi in programma domenica prossima e nelle altre due date di marzo. «Sarà una buona occasione per riscoprire il centro urbano con una passeggiata o in bicicletta - suggerisce Del Brocco - Ma anche per tornare a uno stile di vita più sana, lasciando per un giorno l'automobile e partecipando alle interessanti iniziative che l'Amministrazione Caligiore ha predisposto». Dunque, tre domeniche "alternative" al semplice blocco del traffico, che finora ha creato un vuoto in città, aggravando la situazione già precaria del commercio e delle attività locali.