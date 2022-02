Prato di Campoli pronto per la nuova stagione. Ad esprimersi circa le tariffe e l'organizzazione generale del pianoro, la giunta comunale verolana. Per quest'anno sono state confermate le tariffe applicate nel 2021 e ancora in vigore nella fascia oraria tra le 7 e le 19 e attive solo in riferimento al periodo di gestione.

Il pagamento del biglietto vale per la fruizione dell'area di sosta temporanea così come del parcheggio, dei servizi igienici, delle zone cottura, della pulizia dei sentieri e delle misure di pronto soccorso. Il costo sarà differenziato in base al mezzo di accesso, dai ciclomotori agli autobus.

Per incentivare una frequentazione abituale, confermata la possibilità di un abbonamento annuo di 10 euro per i residenti verolani e le città confederate, mentre di 25 euro per i cittadini di qualsiasi altro comune. Tende, camper o roulotte dovranno limitarsi alla sosta temporanea e in tal caso non è predisposto alcun abbonamento.

La giunta si è pronunciata contestualmente anche sulle condizioni di carattere economico necessarie per la concessione in gestione dei chioschi agli operatori commerciali per il periodo tra il primo giugno e il 30 settembre. La concessione del chiosco, con annesso perimetro di 50 metri quadri da adibire alla sistemazione dei tavoli, sarà assegnata "in base a gara di appalto a rialzo al prezzo base di euro 3.500, con la possibilità di prevedere nel bando offerte di opere migliorative e di manutenzione nelle strutture".

All'assegnazione della gestione sarà legato l'obbligo dell'installazione di un bagno funzionante.

Saranno autorizzate, su debiti spazi preposti, anche le postazioni ambulanti previo versamento di mille euro.

Predisposta anche la vendita di prodotti tipici e locali con la sola concessione del chiosco. Anche in questo caso, la prassi di aggiudicazione avverrà secondo il criterio di gara a rialzo con base d'asta fissato a 650 euro. I chioschi potranno essere altresì affidati a chi gestirà il patrimonio naturalistico che provvederà o a gestirli in proprio o ad affidarli ad altri operatori commerciali indicati dal Comune.