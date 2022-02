«I negozi, soprattutto le piccole botteghe, sono una risorsa fondamentale per la nostra comunità. Con questo progetto vogliamo sostenere queste attività per i primi due anni, ma la loro sopravvivenza dipenderà dalle scelte quotidiane di tutti noi. Il nostro centro storico può vantare una bellezza senza tempo, a tutti verolani spetta il compito di viverlo e farlo rivivere».

È quanto sottolineato dagli amministratori di Veroli che puntano al progetto per dare slancio alle attività del centro. Prorogato fino al prossimo 28 febbraio il termine per presentare le domande per la concessione di contributi per l'apertura o trasferimento di attività artigianali/commerciali nel centro storico.

La domanda potrà essere presentata alla casellaPEC protocollo.veroli@pec.it tramite raccomandata A/R da inviare al Comune di Veroli Piazza G. Mazzoli, 2 - 03029 Veroli (FR) a mano, con consegna all'Ufficio protocollo del Comune di Veroli. È ancora online, sul sito istituzionale, l'avviso per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione finalizzati all'apertura o al trasferimento di attività artigianali/commerciali nel centro storico.

Una iniziativa dell'amministrazione Cretaro per dare slancio alle attività del centro. Un progetto che si concretizza con l'impegno dell'assessore Alessandra Cretaro e a cui ha fatto da apripista il suo predecessore Andrea Iaboni. Una precisa linea di continuità nell'azione amministrativa Le domande saranno valutate da un'apposita commissione che provvederà a stilare così una graduatoria dei beneficiari ammessi al sopra descritto contributo.

Si tratta di un locale in via del Vescovado che potrà essere assegnato a più soggetti economici per un massimo di tre attività, siano esse condotte in forma individuale o societaria, da consorzi o cooperative.

Le domande, dunque, vanno presentate entro le ore 12 del 28 febbraio.