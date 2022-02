Bando per il servizio civile, nuova proroga dei termini di presentazione delle domande. Anche il Comune di Piedimonte San Germano pubblica l'avviso: le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 9 marzo, ore 14.

L'accesso alla piattaforma per i cittadini italiani residenti anche all'estero deve avvenire esclusivamente con Spid, il sistema pubblico di identità digitale.

La selezione riguarda ragazzi e ragazze di età tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare volontari di servizio civile. Tanti i progetti. La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per ognuno dei diversi progetti e viene stabilita tenendo conto «del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente titolare di progetto, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari per l'esame, da parte del Dipartimento, delle graduatorie e delle richieste di avvio al servizio».