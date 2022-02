Ore 14 di martedì 1° marzo: in quel giorno l'Ad di Stellantis Carlos Tavares annuncerà il nuovo piano industriale nel quale una nuova mission sarà affidata anche e soprattutto allo stabilimento di Cassino dove in questi mesi si prosegue con gli ammortizzatori sociali e alcune fabbriche dell'indotto hanno già provveduto anche ai primi licenziamenti. Tuttavia si prova a guardare al futuro con ottimismo: il prossimo primo marzo Stellantis svelerà il suo primo piano strategico.

Si tratterà di un piano a lungo termine con il quale Carlos Tavares anticiperà come lui e il suo gruppo intendono affrontare le sfide che il settore automobilistico sta vivendo con il passaggio alla mobilità elettrica. La data del 1° marzo è importante in quanto si sapranno con certezza quali sono le intenzioni di Stellantis a proposito del futuro dei suoi 14 marchi. Inoltre verranno anche anticipate le novità che riguarderanno gli stabilimenti italiani del gruppo per i quali si punta alla piena produzione grazie al lancio di nuovi modelli a cominciare dal Suv Alfa Romeo Tonale che è stato presentato giusto una settimana fa.

Inoltre Carlos Tavares dovrebbe rivelare anche le mosse del suo gruppo per quello che concerne la Cina. Dal successo in quel paese dipende grossa parte della crescita del gruppo che nel giro di qualche anno proverà a diventare leader del settore auto a livello globale. Un ruolo importante dovrebbe giocare lo stabilimento di Cassino che intanto si prepara a chiudere il precedente piano industriale con la produzione del Suv Grecale della Maserati.

La presentazione ufficiale è prevista per il 22 marzo ma nei giorni scorsi il Suv «si è messo in posa senza veli» a Modena per alcuni scatti che il Tridente ha pubblicato in anteprima sul suo portale evidenziando che «Maserati è innovativa per natura e, quindi, ha deciso di condividere le fotografie del nuovo modello in esclusiva con la Maserati Family. Le vetture prototipali sono impegnate in un intenso periodo di test (in strada, in pista, in percorsi off-road e in diverse condizioni di utilizzo) per raccogliere dati fondamentali che permetteranno l'ottimale messa a punto finale del nuovo suv. Grecale sarà prodotto a Cassino dove è stato previsto un investimento di circa 800 milioni di euro. La World Premiere di Maserati Grecale avrà luogo entro la fine del 2021».

Gli scatti del Suv Grecale tuttavia non hanno scaldato gli animi di Cassino dove il sentimento predominante è la rassegnazione e la sfiducia. La paura nel futuro, soprattutto, anche alla luce degli stravolgimenti in essere nel settore dell'automotive. A tal proposito il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha evidenziato: «È urgente un piano straordinario dell'automotive che apri un ragionamento su una riconversione sostenibile, verso un investimento sulle competenze e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, verso la creazione di una infrastruttura per la creazione di una rete capillare di ricarica e di produzione di energia verde. La stessa componentistica - ha concluso Landini - vive una fase complessa di ristrutturazioni e vede un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali e la perdita di salario per le lavoratrici e i lavoratori».