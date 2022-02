Prorogato il bando del servizio civile. Il nuovo termine per presentare le domande di partecipazione è fissato alle ore 14 del 9 marzo. Il bando è rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Le nuove domande saranno accolte con riserva. La durata sarà di dodici mesi con un orario di 25 ore settimanali e un rimborso di 444,30 euro mensili.

Le domande vanno inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma digitale Dol (Domande on line). Gli aspiranti dovranno avere compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

In una nota, il sindaco Enzo Perciballi e l'assessore ai servizi sociali Anna Verrelli invitato i giovani del territorio «a partecipare a quella che sarà un'esperienza formativa unica a stretto contatto con la realtà comunale».