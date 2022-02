La Pro loco di Isola del Liri ha reso noti i vincitori dell'amore universale. E proprio insieme al Comune di Isola del Liri hanno lanciato il contest fotografico di successo "Obbligo di baciarsi". L'iniziativa è stata rivolta a tutte le coppie, non solo isolane, che hanno voluto festeggiare l'amore nel giorno dedicato agli innamorati.

E' stato semplice partecipare: è bastato scattarsi un selfie ai piedi dell'opera di Guido Gabriele, Obbligo di Baciarsi, e pubblicarla su Facebook con gli hashtag #comunediisoladelliri o #prolocoisoladelliri. I tre scatti che hanno ottenuto più like sono risultate vincitrici: un pernottamento nella città delle cascate e un pranzo offerto in uno dei locali presenti in centro a Isola Liri.

«Siamo lieti di comunicare i vincitori del contest fotografico di San Valentino. Nel ringraziare tutti voi che avete voluto partecipare dimostrando in tutte le forme l'amore che ha permeato l'ultimo fine settimana di Isola del Liri, inviamo i nostri ringraziamenti all'amministrazione del Comune di Isola del Liri e al sindaco Massimiliano Quadrini e all'assessore Massimo D'Orazio che hanno fortemente voluto questa manifestazione».

Continuano dalla Pro loco isolana: «Un caloroso ringraziamento va a chi ha contribuito: Discover Ciociaria, Guido Gabriele, Osteria Pizzeria Dell'Orologio, Waterfall Holiday Apartments , PartYvolare point e Fioreria Clivia. Le foto dei vincitori del contest sono quelle di Alonzi Federico, Ginny Yukichan Mari e Lucietta Lorini. Ci piace leggere queste foto come rappresentative anche del messaggio che ci vuole lasciare e che ci avete lasciato in questo evento e in questa festa: inclusione, famiglia e amore».