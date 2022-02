«Non c'è carenza di medici nel Comune di Atina, perché all'interno del perimetro comunale ci sono altri tre studi, a cui le persone possono rivolgersi. L'Azienda sanitaria locale provvederà nei tempi dovuti, quindi a partire dai primi giorni di marzo, a sopperire alle carenze che eventualmente dovessero presentarsi».

È quanto fa sapere, con una nota, l'azienda sanitaria locale in merito alla preoccupazione espressa da alcuni cittadini di Atina per il pensionamento del loro medico di famiglia dal prossimo mese di marzo. «Da segnalare inoltre la presenza di altri MMG si precisa ulteriormente nella nota inviata dalla Asl che hanno ulteriori disponibilità, anche nei paesi limitrofi. Non si registrano carenze neanche a Villa Latina e Gallinaro».