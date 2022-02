Ha approfittato di un momento di apparente calma per entrare in azione. Armato di coltello, con il volto coperto da un passamontagna, è entrato nel "Bar dei Salci" nella zona periferica del capoluogo. Ha minacciato la titolare di consegnare l'incasso. Al rifiuto della donna ha raggiunto il retro del bancone e l'ha spintonata, colpendola anche con un pugno. I fatti nel pomeriggio di lunedì scorso. Le urla della signora sono state udite da alcuni clienti che sono subito intervenuti riuscendo a immobilizzare e a disarmare il ragazzo. Immediato l'intervento della polizia che è stata subito contattata da alcuni presenti. Per il giovane, W.L. 22 anni, residente ad Alatri, è scattato quindi l'arresto. L'altro ieri la convalida e il giovane, difeso dall'avvocato Giampiero Vellucci, è stato rimesso in libertà con i doppi benefici di legge. Ha patteggiato a un anno e otto mesi.

La ricostruzione

Intorno alle 17.30 del giorno di San Valentino, ha fatto irruzione nel bar in via dei Salci a Frosinone. Aveva il volto coperto e si è avvicinato al bancone dove c'era la titolare del locale. Con in pugno un coltello, ha minacciato la donna. Voleva che gli consegnasse i soldi dell'incasso della giornata. Ma davanti al rifiuto è andato dietro al bancone, ha spintonato la donna e l'ha colpita anche con un pugno al volto, nel tentativo di raggiungere la cassa. In quel momento alcuni avventori del locale hanno sentito le urla della proprietaria e sono intervenuti riuscendo a immobilizzare a terra il ragazzo. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme.

Gli agenti del Reparto Volanti della Questura, coordinati dal dottore Antonio Magno, hanno raggiunto in pochi istanti l'esercizio commerciale e arrestato il ragazzo.

Per lui l'accusa di rapina aggravata. Martedì c'è stata la convalida dell'arresto. Arresto convalidato e rimessa in libertà. L'alatrense ha patteggiato a un anno e otto mesi. Grande lo spavento della titolare, che ha riportato anche una ferita la volto per il pugno che il giovane le ha sferrato nel tentativo di raggiungere la cassa. Fortunatamente alcuni clienti del locale hanno sentito le urla e sono intervenuti e immediato l'arrivo degli agenti delle volanti che hanno bloccato il responsabile.