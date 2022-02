Dopo i cinghiali e i roditori, in città adesso anche i cavalli a spasso in pieno centro. Un cavallo è stato avvistato martedì sera, intorno alle 20, mentre si dirigeva in via Arigni. Ed è proprio lì, all'incrocio con via Marconi, che l'esemplare è stato bloccato. Sul posto sono arrivate due auto della polizia municipale, la polizia Stradale per gestire il traffico, un professionista del settore con un mezzo adeguato a trasportare l'animale in un luogo sicuro e i veterinari della Asl.

Una vera e propria task force per recuperare l'animale in piena sicurezza. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, nonostante la pioggia e l'orario, sono state decine i curiosi che si sono assiepati sul posto per vedere la scena. L'animale è salito sul mezzo di trasporto, ma prima di andar vi ha lasciato qualche ricordino maleodorante.