Automobile in fiamme: grande paura per un trentenne di Vallemaio. Martedì sera si è sfiorata la tragedia. Un giovane del posto stava percorrendo la strada provinciale che da San Giorgio a Liri conduce al piccolo centro della valle dei santi, quando, all'altezza della contrada Santa Maria, ha capito che qualcosa non andava nella vettura.

Con riflessi pronti non ha perso tempo e si è fermato.

Il tempo di uscire dall'abitacolo, quindi ha assistito a una scena che sembrava inverosimile fino a un minuto prima: la sua macchina, una utilitaria, ha preso fuoco.

Il rogo, partito dal motore, si è levato alto finendo per lambire e ingoiare la carrozzeria, di cui non è rimasta che la carcassa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'ambiente circostante, le case e le persone.

Per accertare le condizioni del giovane è stata richiesta anche la presenza dei sanitari del 118, che sono arrivati sul posto con l'ambulanza. Per fortuna, il giovane non avrebbe riportato nessuna ferita, solo tanto spavento.