Nella giornata di oggi, dalle 14 alle 17, la palestra della scuola media "E. Biondi" ospiterà il tour vaccinale organizzato dalla Asl Frosinone e che fa tappa da tempo in molti comuni di tutta la provincia. La vaccinazione è riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età e che non abbiano ancora ricevuto la prima dose o che siano in attesa della dose booster (terza dose).

«Invitiamo è la nota dell'amministrazione comunale tutti coloro che non lo abbiano ancora fatto a procedere con la vaccinazione perché questa è l'unica arma che abbiamo per uscire da questo terribile momento e tornare presto alle nostre abitudini». Gli appuntamenti della Asl di Frosinone, programmati soprattutto per chi non ha ricevuto ancora la prima dose del vaccino, finora ha registrato una soddisfacente partecipazione.