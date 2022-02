Il mese di marzo 2022 segnerà una svolta importante per lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Il giorno già segnato in rosso sul calendario è martedì 1 marzo: in quell'occasione Carlos Tavares annuncerà il nuovo piano industriale affidando una mission al sito pedemontano. Ieri pomeriggio si è avuta contezza di un'altra data da segnare in calendario sempre nel mese prossimo: martedì 22 marzo. In quel giorno verrà presentato ufficialmente il suv Grecale della Maserati e pian piano, per andare poi a regime entro giugno, partiranno le produzione in serie nella fabbrica ai piedi dell'abbazia.

Ieri, intanto, il suv si è mostrato senza veli. Un evento eccezionale: Grecale è in strada prima della Global Premiere. «L'energia di Grecale evidenzia la Maserati in una nota stampa è irrefrenabile e il nuovo suv sta già percorrendo chilometri con la Maserati Family alla guida: l'"Everyday Exceptional" è già nella vita di tutti i giorni di chi Grecale l'ha ideata, realizzata e fatta diventare realtà». Questa volta il brand ha scelto una nuova veste per il leggero camouflage che caratterizza le vetture della Maserati Family Fleet: una serie di messaggi danno un'anteprima delle caratteristiche tecniche di Grecale. Sulla livrea il messaggio principale è uno: "I'm the Maserati Grecale. I can't tell you much more."

Il prossimo 22 marzo ogni curiosità verrà soddisfatta e ogni informazione mancante sarà data. Sul settore dell'automotive restano accesi anche i riflettori della politica. «Apprendiamo da un trafiletto sulla stampa che, finalmente, la maggioranza di Zingaretti ha seguito le mie esortazioni, che vanno avanti da quattro anni, convocando un tavolo per affrontare la grave crisi dell'indotto automotive nel Lazio Meridionale. Auspico sinceramente dice in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega Pasquale Ciacciarelli che non si tratti solamente di una parata elettorale ma di un tavolo che serva a mettere in campo tutte le iniziative economiche e finanziarie per visionare, affrontare, e risolvere il "caso Stellantis"».