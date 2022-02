Tragedia stradale a Roma Nord dove un uomo è morto in seguito ad un terribile incidente. E' accaduto la sera di san Valentino, in zona Valle Muricana-Prima Porta. A perdere la vita un uomo di 49 anni, deceduto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale.

L'intervento degli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 20:30 di lunedì 14 febbraio su via Pedrengo, altezza via Mulazzano, dove uno scooterista di 49 anni, dopo aver perso il controllo dell'Honda Sh che stava guidando, si è schiantato contro un palo della luce.

In condizioni gravi l'uomo è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea dove è poi deceduto a causa delle lesioni riportate nell'incidente stradale. Starà ora agli agenti della municipale, intervenuti per svolgere i rilievi scientifici, ricostruire la dinamica del sinistro.