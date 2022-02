Approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica e la partecipazione al bando per la richiesta di contributo per la sistemazione del movimento franoso in località Colle Orso.

La giunta Fiori ha deliberato la partecipazione al bando per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di realizzare la bonifica della frana sita in località Colle Orso. Un intervento importante per ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona periferica e risolvere definitivamente il problema del cedimento registrato in località Colle Orso.

Prosegue l'attività della giunta Fiori concentrata soprattutto sulla realizzazione degli interventi primari sia in centro che in periferia per garantire condizioni di sicurezza e valorizzare il territorio.