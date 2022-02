Palazzo municipale chiuso nella giornata di ieri a causa di un caso di positività al Covid-19. A disporre la sospensione dell'attività con la conseguente sanificazione di tutti gli ambienti è stato il sindaco con un'ordinanza.

Nella tarda serata di lunedì è stato accertato un "caso di contagio all'interno della sede comunale". Da qui sono scattate tutte le procedure necessarie al fine della salvaguardia della salute di tutto il personale comunale, ma anche degli utenti che ogni giorno si recano all'interno della struttura.

Una decisione presa "al fine di garantire il successivo accesso in sicurezza sia per il pubblico degli utenti che per i dipendenti, gli amministratori e tutti coloro che a vario titolo vi accedono». Stamattina le attività sono tornate alla normalità con la riapertura del Palazzo municipale.